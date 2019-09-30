Россияне вступили в схватку из-за блендеров по скидке

Жители Нижнекамска в Татарстане устроили давку из-за блендеров по акции в местном магазине электроники. Происходящее снял на видео и выложил в сеть один из пользователей во «ВКонтакте».

На кадрах мужчины и женщины стоят в ожидании товара у перегородки, разделяющей торговый зал и служебное помещение. Когда блендеры стали выдавать по одному, началась давка. Продавцы кидали коробки в толпу, собравшиеся ловили их и пытались выхватить друг у друга из рук. «Все!» — сказал работник зала, после чего покупатели начали расходиться.

В комментариях к видео говорится, что блендеры стоили 199 рублей. Акция длилась всего несколько часов.

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