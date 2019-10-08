Россияне устроили давку из-за бесплатной рыбы

Видео: Новости Камчатки - Кам 24 / YouTube

Жители Петропавловска-Камчатского устроили давку на площади Труда, где начали бесплатно раздавать рыбу. Об этом сообщило издание «Кам24».

По его данным, власти региона пообещали выделить малоимущим жителям 170 тонн рыбной продукции. В первую очередь, речь идет о пенсионерах, многодетных семьях и тех, у кого ограниченные возможности здоровья.

На видео с акции видно большую толпу людей около белого контейнера с рыбой. Как отметили организаторы, «ажиотаж спал» через 30-40 минут после начала акции, и очередь упорядочилась.

В конце сентября жители Нижнекамска в Татарстане устроили давку из-за блендеров по акции в местном магазине электроники. На видео собравшиеся стоят в ожидании товара у перегородки, разделяющей торговый зал и служебное помещение. Когда блендеры стали выдавать по одному, началась давка. Продавцы кидали коробки в толпу, покупатели ловили их и пытались выхватить друг у друга из рук. «Все!» — сказал работник зала, после чего люди начали расходиться.

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