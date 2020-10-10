Стало известно о планах запретить продажу билетов в театры пожилым москвичам

Власти Москвы планируют запретить продажу билетов в театры людям старше 65 лет, а также больным хроническими заболеваниями. Об этом стало известно РБК.

Помимо ограничения на посещение пожилых людей, в театрах планируется ввести паспортный режим. Соответствующее решение было принято на совещании в департаменте культуры 9 октября, пишет издание со ссылкой на источники.

Так, для посещения театра теперь нужно будет ввести свои паспортные данные, которые будут проверять на входе в зрительный зал. Изменения коснутся только тех театров, которые подчинены правительству Москвы.

Отмечается, что о новых правилах объявят в начале следующей недели. Билетным операторам уже направлены методические материалы, в которых описано, каким образом они должны доработать свои онлайн-площадки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы в связи с пандемией и призвал их собраться и продержаться еще «несколько месяцев», чтобы избежать коллапса.

С 9 октября в Москве из-за коронавируса приостановлен льготный и бесплатный проезд. Льготный проезд для школьников не будет доступен до окончания каникул, 18 октября. Транспортное приложение социальной карты учащихся временно заблокируют. Уже уплаченные деньги обещали перенести на более поздний срок. Бесплатный проезд для горожан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, приостановлен до 28 октября.