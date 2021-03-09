Россия
 
Последние новости
Зеленский захотел лично встретиться с Путиным
18-летняя фристайлистка завоевала первое в истории России золото чемпионата мира
В Госдуме отреагировали на опасения США из-за России в космосе
Москвичам предрекли ледяные иглы в небе 
Покрытый тату мужчина раздвоил язык, закрасил глазные яблоки и прослыл дьяволом
Россия ударит тяжелыми «Альтиусами»
Посол России объяснил отказ от встречи с белорусской оппозицией
Грета Тунберг раскритиковала экополитику Байдена
Россиян научили выбирать продукты для блинов
Зрители подняли на смех носки принца Гарри во время интервью
Новости партнеров
Прослушать новость

Названо число желающих стать «Лидерами интернет-коммуникаций» в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: John Schnobrich / Unsplash

На конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» зарегистрировались более 13 тысяч человек из всех регионов России. Соответствующая информация опубликована в пресс-релизе организаторов конкурса, поступившем в редакцию Ленты.ру.

«Это достойный итог. Мы довольны тем, что смогли вовлечь в конкурс такое количество людей из digital-среды. Возможности для выбора высококлассных кадров были бы даже при вдвое-втрое меньшем числе участников. Но такая цифра обещает, что конкурс пройдет при высочайшей профессиональной конкуренции», — сказала заместитель генерального директора АНО «Диалог» Юлия Аблец.

По ее словам, победители будут востребованы на рынке, однако у конкурса есть потенциал не только как у кадровой площадки, но и как у экспертного объединения.

В свою очередь, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что особенно большой интерес к конкурсу проявили жители Центрального и Приволжского федеральных округов.

«Для нас важно, что в этом Конкурсе получают шансы на развитие карьеры рядовые специалисты, фрилансеры и те, кто только начинает свой путь в профессии».

В настоящее время эксперты конкурса уже начали выборочную проверку заданий, которые участники должны выполнить до старта дистанционного этапа.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства. Организаторами конкурса выступают АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» подали более десяти тысяч заявок
В Москве обсудили актуальность конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
В России стартовал конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»