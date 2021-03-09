Разрешены длительные эксперименты на эмбрионах человека

Международная группа специалистов по биоэтике и ученых допустила увеличение 14-дневного срока изучения модифицированных человеческих эмбрионов, так как это может быть полезным для медицинских исследований. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

В настоящее время срок жизни модифицированных человеческих эмбрионов ограничен двумя неделями после оплодотворения, однако эксперты допускают более длительные исследования. Это способствует пониманию нарушений раннего развития у плода, а также поможет разработать новые методы лечения бесплодия, пороков развития и предотвратить неудачную беременность.

Национальные руководящие принципы, законы и международные нормы запрещают ученым культивировать человеческие эмбрионы для исследований через 14 дней или после появления первичной полоски, когда начинают формироваться основные ткани человеческого тела и зародыш больше не может разделяться на однояйцевых близнецов.

Специалисты предложили несколько принципов, которые разрешают более продолжительные сроки исследований при выполнении ряда условий. Например, ученые должны оценить, достаточно ли эксперимент информативен, чтобы его продление было оправдано. Кроме того, заявки на эксперименты должны быть рассмотрены квалифицированными и независимыми комитетами по науке и этике.