Парикмахерша потеряла работу и получила миллионы на продаже интимных фото

Парикмахерша лишилась работы во время пандемии коронавируса и стала миллионершей, позируя в нижнем белье на камеру. Об этом сообщает Daily Mail.

До введения ограничений, связанных с распространением вируса, 32-летняя Кайли Бисс (Kylie Biss) из английского города Лидс зарабатывала 18 тысяч фунтов стерлингов (около 1,8 миллиона рублей) в год, оказывая бьюти-услуги на дому. Однако во время режима самоизоляции женщина потеряла клиентов и осталась без стабильного дохода.

Тогда британка завела страницу на онлайн-платформе OnlyFans, пользователи которого получают доступ к контенту за определенную плату. Интимные фотографии Бисс имели успех среди пользователей сервиса, и в течение первого месяца она получила 160 тысяч фунтов стерлингов (почти 16 миллионов рублей).

«Сначала я нервничала. Я не была уверена в своем теле, в самой себе. Год назад у меня вообще ничего не было, а сейчас — я одна из самых высокооплачиваемых моделей на OnlyFans», — поделилась женщина и добавила, что цена доступа к одному ее снимку составляет 2,15 фунта стерлингов (213 рублей), а стоимость видео может доходить до 360 фунтов стерлингов (35,6 тысячи рублей).

Популярность позволила Бисс накопить на новое жилье в испанском Аликанте, куда она перебралась с семьей. В курортном городе она приобрела виллу с бассейном, а также автомобиль Ford Mustang GT5 за 44 тысячи фунтов стерлингов (более четырех миллионов рублей).

Ранее в марте жительница английского города Нанитон так же разбогатела на откровенных снимках с юной дочерью на платформе OnlyFans. Женщины публикуют совместные снимки в откровенном нижнем белье и зарабатывают 2000 фунтов стерлингов (200 тысяч рублей) в неделю. Родственницы никак не взаимодействуют физически и игнорируют любые непристойные просьбы.