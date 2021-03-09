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Глава СВР заявил о привычке США «в ручном режиме» управлять Грузией

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о привычке США управлять Грузией «в ручном режиме». Его слова приводятся на сайте ведомства во вторник, 9 марта.

«США еще со времен Михаила Саакашвили «был президентом Грузии с 2004 по 2013 годы — прим. «Ленты.ру») привыкли в "ручном режиме" управлять политическими процес­сами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции», — сказал он.

По его словам, Вашингтон недоволен уклонением правящей партии «Грузинская мечта» от указаний американкой стороны и планирует «наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций» партии.

Белый дом призывает и европейских партнеров поддержать грузинскую оппозицию, говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года власти Грузии объявили об усилении присутствия США в регионе. В августе 2020 года в Тбилиси напомнили, что продолжают
укреплять партнерство по стратегическим направлениям — НАТО, США и Евросоюз (ЕС).

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