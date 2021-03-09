Мужчина всю жизнь страдал от перхоти и случайно раскрыл тайну ее появления

Пользователь Reddit, всю жизнь страдавший от перхоти, поделился историей о том, как случайно раскрыл тайну ее появления.

Мужчина признался, что перхоть преследовала его с детства. Когда он вырос, то начал использовать специальный шампунь против перхоти. Рассказчик посчитал, что средство помогло ему избавиться от перхоти, и продолжал мыть им голову на протяжении 15 лет.

Однажды парикмахер героя истории заметила, что от его волос сильно пахнет серой, и, узнав о специальном шампуне, посоветовала перестать им пользоваться. Он прекратил, хоть и опасался, что перхоть вернется. Вопреки своим ожиданиям мужчина на долгие годы забыл о своей проблеме.

Однако недавно перхоть неожиданно напомнила о себе. Тогда мужчина впервые задумался о причинах ее появления. Всю жизнь он был уверен, что проблемы с кожей головы были обусловлены генетикой. Несколько долгих вечеров рассказчик провел в попытках выяснить, что вызывает перхоть на его голове.

Он отметил, что настолько сильно уставал, что без сил ложился спасть, не высушив голову после душа. Внезапно мужчина решил ввести в строку поисковика сочетание «мокрые волосы и перхоть». Так он узнал, что в мокрых волосах развиваются микробы, которые провоцируют появление перхоти, и констатировал, что выращивал этих микробов на своей подушке в течение многих лет.

В комментариях к посту пользователи поблагодарили автора за то, что он поделился своим наблюдением. Многие признались, что либо они сами, либо их родственники, страдающие от перхоти, тоже ложатся спать с мокрой головой. «Я прожила 29 лет, не понимая, какого хрена я не могу избавиться от перхоти, несмотря ни на что. Я всегда спала с мокрыми волосами. Этот пост меня спас», — написала Flums666.