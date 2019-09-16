Девушка случайно раскрыла свою ошибку при мытье головы и избавилась от перхоти

Пользовательница Reddit с ником SilverPurse рассказала о том, как благодаря случайности осознала, что моет голову неправильно больше 10 лет. Об этом она написала в посте, набравшем 28 тысяч лайков.

По словам девушки, практически всю свою взрослую жизнь она мучилась от того, что у нее на голове было много перхоти. Она была убеждена, что виной тому сухая кожа на ее голове, однако специально покупаемые лечебные шампуни не помогали. Несколько раз парикмахеры говорили пользовательнице, что ей нужно лучше мыть голову, но она думала, что они ошибались.

Когда SilverPurse было 25 лет, она решила почистить уши с шампунем и услышала, как чистая кожа издала скрип. В этот момент она поняла, что не слышала такого скрипа от своих волос с тех пор, когда была ребенком.

Она вспомнила, что в детстве отец мыл ей голову, сильно нажимая пальцами на кожу головы и отскребая от нее грязь. Как только девушка начала мыть голову сама, она не относилась к этому делу так же тщательно: она наносила на волосы шампунь, немного втирала его ладонями, а потом смывала.

Когда SilverPurse начала правильно мыть голову, перхоть сразу же исчезла. «Я сказала парикмахеру, что мне помогло лекарство, чтобы не признаваться, что я грязнуля», — заключила девушка.

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