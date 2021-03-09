На вора в законе Турка завели дело о рэкете на московском рынке

Против вора в законе Андрея Торкунова, известного в криминальных кругах как Турок, возбуждено новое уголовное дело по статье 163 («Вымогательство») УК РФ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РЕН ТВ.

Как установили оперативники, 13 августа 2016 года Торкунов вместе с членами банды Беслана Хабилаева вымогали у жертвы на московском рынке «Селятино» 500 тысяч рублей, угрожая расправой. Потерпевший привез рэкетирам часть денег — 25 тысяч рублей. Он доставил их в дом Хабилаева в поселке Марушкинское, после чего уехал с семьей из Москвы.

О задержании Торкунова в Москве сообщалось 12 февраля: вора в законе тогда заподозрили в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также вымогательстве у бизнесмена 2,4 миллиона рублей. По версии следствия, в 2015 году Турок с соучастниками угрожал мужчине и его семье расправой, если коммерсант не выплатит им деньги. По ходатайству следствия Торкунов был арестован.

В мае 2020 года сообщалось, что вора в законе лишили российского гражданства. Сотрудники столичной полиции выяснили, что Торкунов не сообщил о непогашенной и неснятой судимости при получении паспорта. Авторитет — гражданин Молдавии — получил его в упрощенном порядке как бывший гражданин СССР. Однако теперь руководство столичного главка МВД приняло решение об отмене присвоения Торкунову российского гражданства.