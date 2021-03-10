На Украине признали неизбежность потери Крыма

Украинский политолог Алексей Голобуцкий заявил, что потеря Крыма была неизбежна. Свое мнение он выразил в эфире телеканала UkrLife, передает РИА Новости.

«За все 25 лет мы ничего не сделали для того, чтобы появилась цель существования Украины», — отметил он. По его словам, разные группы населения по-своему видят будущее страны, из-за чего Украина не может существовать как единое государство.

«Если бы мы разделились еще 30 лет назад, то жили бы все нормально в своих проектах: мы — в европейском, а они (жители востока Украины — прим. «Ленты.ру») были бы частью России», — признал эксперт.

Голобуцкий добавил, что воссоединение Крыма с Россией было очевидным, однако этого можно было избежать, если бы полуостров заселили жителями Западной Украины и крымскими татарами. «Крым никогда не был украинским, потому что украинская власть ничего для этого не сделала», — сказал он.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.