Отец заставил дочь подписать пожизненный договор с обещанием никогда не толстеть

Житель Великобритании вынудил дочь подписать пожизненный договор с обещанием никогда не толстеть и попал под суд. Об этом сообщает Metro.

Согласно материалу, в 2012 году 56-летний Рашид Хадла (Rachid Khadla) заставил 23-летнюю Амиру (Amira) подписать контракт со следующей формулировкой: «Я, Амира Хадла, никогда не позволю себе растолстеть. Я буду делать много упражнений, чтобы быть уверенной, что никогда не наберу вес — до самой смерти».

По информации издания, мужчина страдал манией контроля и самостоятельно определял, что именно должна носить его дочь, с кем видеться и что смотреть по телевизору. «Обвиняемый был крайне внимателен к своей физической форме и диете. Он регулярно посещал тренажерный зал и ел здоровые продукты. Вес Амиры был его постоянной заботой. Он регулярно ее взвешивал, чтобы убедиться, что она не потолстела», — рассказал истец Алекс Криклер (Alex Krikler).

В настоящий момент подсудимый обвиняется в жестоком обращении с детьми. Помимо контроля за дочерью, мужчина регулярно избивал своего младшего сына Хишама (Hicham). Хадла полностью отрицает свою вину. Суд продолжает разбирательство по этому делу.

В феврале девушка сделала операцию по увеличению груди и расстроила гомосексуального отца полученным результатом. Реакция 50-летнего Барри на результат операции дочери озадачила ее. «Он сказал, что если я за что-то плачу, значит, нужно выжимать из этого максимум и делать грудь как можно больше. Он был против естественного результата. Отец заявил, что это была пустая трата денег», — поделилась Дрюитт-Бэрлоу.