Реакция отца на новую силиконовую грудь дочери озадачила ее

Девушка сделала операцию по увеличению груди и расстроила гомосексуального отца получившимся результатом. Об этом сообщает The Sun.

По словам 21-летней Сафрон Дрюитт-Бэрлоу (Saffron Drewitt-Barlow), в детстве сверстники издевались над ней из-за небольшой груди. «Люди говорили мне подлые и обидные вещи: "Ты похожа на мальчика", "У тебя грудь как у моего брата", "У тебя там вообще ничего нет", "Посмотри на свою плоскую грудь". Поэтому в 21 год я решилась на операцию», — призналась она.



После операции девушка хотела получить натурально выглядящую грудь не слишком большого размера.

Реакция 50-летнего отца Барри на новую силиконовую грудь дочери озадачила ее. «Он сказал, что если я за что-то плачу, значит, нужно выжимать из этого максимум и делать грудь как можно больше. Он был против естественного результата. Отец заявил, что это была пустая трата денег», — поделилась Дрюитт-Бэрлоу.





Она добавила, что Барри все время пытался контролировать процесс и диктовал врачам, что делать. «Я рада, что не стала его слушать и сделала так, как считала нужным. Я довольна результатом», — подчеркнула девушка.



В декабре 2020 года блогерша показала способы визуально увеличить маленькую грудь с помощью одежды. Пользовательница Ясмин посоветовала подписчикам надевать водолазки, а не лонгсливы с декольте, чтобы перевести внимание с бюста на лицо. В то же время для придания объема верхней части тела необходимо надевать куртки с карманами в области груди.