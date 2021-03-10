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В США назвали условия для смягчения санкций против Ирана

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Reuters

США готовы смягчить санкции в отношении Ирана только после его возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который призван урегулировать кризис вокруг ядерных разработок Тегерана. Такое условие назвал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

Конгрессмен Брэд Шерман спросил у Блинкена, готов ли он заверить законодательную ветвь власти Соединенных Штатах в том, что нынешнее правительство страны «до смягчения санкций» в отношении Ирана ожидает увидеть «поддающееся проверке соблюдение СВПД» со стороны Тегерана либо движение последнего «посредством переговоров к полному соблюдению» ядерной сделки. Госсекретарь подтвердил это.

В январе 2020 года Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД. В начале мая 2018-го бывший президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей.

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