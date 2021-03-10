Польша пообещала ответить на высылку дипломата из Белоруссии

Польша пообещала «немедленно и адекватно» ответить на высылку своего консула Ежи Тимофеюка из Белоруссии из-за участия в неофициальном мероприятии, посвященном Дню проклятых солдат. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач в эфире «Польского радио».

«Мы считаем решение белорусских властей полностью безосновательным и непонятным. Польша немедленно и адекватно ответит на это безосновательное решение», — подчеркнул он. На обвинения Минска Марчин Пшидач ответил, что «в минувшие годы, в том числе в Белоруссии, уже проходили подобные мероприятия».

9 марта МИД Белоруссии призвал польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка покинуть территорию страны. В ведомстве заявили, что участием в мероприятии, посвященном Дню проклятых солдат, польский дипломат грубо нарушил нормы международного права, в частности Венскую конвенцию о консульских сношениях.

Депутат Елена Панина назвала «дном» действия генерального консула Польши. Она отметила, что польские чиновники, посещая акции, прославляющие «геноцид белорусов по этническому признаку», догнали и перегнали своих украинских коллег, героизирующих карателей из Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).

1 марта в Польше отмечается национальный день памяти «отверженных солдат» (другой вариант — Национальный день памяти проклятых солдат), который посвящен участникам антисоветского и антикоммунистического вооруженного подполья, действовавшего в Польше в конце 1940-х и 1950-е годы.

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