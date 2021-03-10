Мир
 
Последние новости
Названы условия победы США над Россией в Арктике
Крупнейший частный остров в мире выставили на продажу
Российская стюардесса назвала четыре удивившие ее вещи на Занзибаре
Названа уловка страховых компаний с ОСАГО
Сестры Шевченко из UFC снялись с оружием времен ВОВ
Врач сбросил девять килограммов за шесть недель и перечислил секреты похудения
На Алтае задержали министра здравоохранения республики
Украину предупредили о деградации национального достояния
Ученые оценили эффективность вакцины Pfizer против нового штамма коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Критиковавший почтовое голосование Трамп запросил бюллетень по почте

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: OCTAVIO JONES / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп, ранее критиковавший почтовое голосование, запросил бюллетень по почте в преддверии муниципальных выборов во Флориде. Об этом сообщает CNN.

Согласно отчетам округа Палм-Бич, бюллетень был отправлен в пятницу, 5 марта, на курорт Мар-а-Лаго, где Трамп постоянно проживает с 2019 года.

Ранее Трамп неоднократно критиковал систему голосования по почте. В частности, он назвал его причиной масштабного мошенничества на выборах главы государства в прошлом году.

При этом о почтовом голосовании во Флориде бывший президент отзывался положительно, отмечает телеканал. Трамп утверждал, что дистанционное голосование в штате безопасно и надежно, и призывал всех во Флориде запросить бюллетень и проголосовать по почте.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Trump requests mail-in ballot ahead of local Florida election despite baseless fraud claims
Трамп рассказал о причине «мошенничества» на выборах президента
Трамп подал иск из-за почтового голосования еще в одном штате