Обновление Windows привело к «синему экрану смерти»

Пользователи Windows пожаловались на проблемы с операционной системой. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Владельцы лицензионных копий ОС рассказали на форуме Microsoft и в соцсетях, что проблемы начались после установки обновления KB5000802. Судя по сообщениям, после использования оргтехники на компьютере может появиться «синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSoD). Это приводит к перезагрузке системы и возможной потере данных. Журналисты отметили, что сообщения о сбоях появились лавинообразно на многих площадках за последние несколько суток.

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При возникновении «синего экрана смерти» на дисплее устройства часто появляется ошибка APC_INDEX_MISMATCH для win32kfull.sys. Пользователи рассказали, что сбой происходит во время запуска печати посредством принтеров и МФУ производства Kyocera, Ricoh, Zebra и других компаний. «Уже было как минимум 20 подтвержденных случаев от четырех разных клиентов, и это всего за один час», — рассказали изданию в одной из фирм, сотрудники которой используют офисную технику и компьютеры на Windows.

Авторы отметили, что многие пользователи не знали о выходе апдейта KB5000802, так как обновление устанавливается автоматически. По их словам, единственным способом решить проблему является удаление обновления через настройки ОС. Microsoft пока что не отреагировала на сообщения пользователей.

Ранее похожие проблемы у владельцев компьютеров на Windows возникали после установки апдейта KB4579311. Пользователи жаловались на «синий экран смерти», появляющийся при распечатке документов. Также указанное обновление мешало работе мониторов, звуковых карт и прочих компонентов ПК.