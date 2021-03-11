Наука и техника
 
Последние новости
Организаторы «Евровидения» отказались принимать песню от Белоруссии
Храбрый петух прогнал двух собак на глазах у коров и коз и попал на видео
«Шоколадного короля России» признали банкротом
Пятидесятая страна одобрила российскую вакцину «Спутник V»
Основатель гольф-клуба в Тимирязевской академии найден застреленным
Поехавшая на Занзибар россиянка пожаловалась на трехдневную голодовку
Названы направления Подмосковья с самыми дешевыми дачами
Эксперт перечислила главные ошибки женщин при выборе нижнего белья под одежду
Найдена получившая больше всего поздравлений с 8 Марта россиянка
Новости партнеров
Прослушать новость

Обновление Windows привело к «синему экрану смерти»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Depositphotos

Пользователи Windows пожаловались на проблемы с операционной системой. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Владельцы лицензионных копий ОС рассказали на форуме Microsoft и в соцсетях, что проблемы начались после установки обновления KB5000802. Судя по сообщениям, после использования оргтехники на компьютере может появиться «синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSoD). Это приводит к перезагрузке системы и возможной потере данных. Журналисты отметили, что сообщения о сбоях появились лавинообразно на многих площадках за последние несколько суток.

При возникновении «синего экрана смерти» на дисплее устройства часто появляется ошибка APC_INDEX_MISMATCH для win32kfull.sys. Пользователи рассказали, что сбой происходит во время запуска печати посредством принтеров и МФУ производства Kyocera, Ricoh, Zebra и других компаний. «Уже было как минимум 20 подтвержденных случаев от четырех разных клиентов, и это всего за один час», — рассказали изданию в одной из фирм, сотрудники которой используют офисную технику и компьютеры на Windows.

Авторы отметили, что многие пользователи не знали о выходе апдейта KB5000802, так как обновление устанавливается автоматически. По их словам, единственным способом решить проблему является удаление обновления через настройки ОС. Microsoft пока что не отреагировала на сообщения пользователей.

Ранее похожие проблемы у владельцев компьютеров на Windows возникали после установки апдейта KB4579311. Пользователи жаловались на «синий экран смерти», появляющийся при распечатке документов. Также указанное обновление мешало работе мониторов, звуковых карт и прочих компонентов ПК.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Windows 10 KB5000802 (March) update is crashing PCs with BSOD
Обновление Windows привело к появлению «синего экрана смерти»
В Windows 10 пропало подключение к интернету
В Windows сломались драйверы
Ошибка Windows привела к исчезновению принтеров
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0113 декабря 2020

Фатальная ошибка

Cyberpunk 2077 стала главной игрой года. Почему в нее невозможно играть?
21:33 5 марта

Способный уничтожить Москву астероид сблизится с Землей

20:41 5 марта

iPhone 12 Pro сильно подешевел

20:24 5 марта

В США рассказали о секретных самолетах ФСБ в Сирии

Наука и техника00:0112 января
Плакат Франтишека Паролека «Белое!»: чехословацкие легионеры «отбеливают» взятую под контроль Транссибирскую магистраль. 1918 год

«Оказались втянуты в российскую смуту»

Армия бывших пленных застряла в России и захватила полстраны. Она не боялась ни Ленина, ни Сталина
19:29 5 марта

Microsoft принудительно обновит компьютеры

18:47 5 марта

В США российского «Дмитрия Донского» назвали пугающим подводным монстром

18:14 5 марта

В марсоходе Perseverance нашли процессор от старого компьютера Apple

Наука и техника00:01 6 декабря 2020

Бездомный убийца

Потерявший дом якудза, пустые бутылки и хозяйка борделя: обзор Yakuza: Like a Dragon
17:26 5 марта

Пушку российского Су-57 испытали на видео

16:42 5 марта

Раскрыта загадка затухания супергигантской звезды

15:59 5 марта

Стройку на Восточном остановили из-за нарушений

Россия
Путин захотел спокойствия в США
«Это делает их мягкими и эмоциональными»
Россиянки поколениями воспитывают сыновей в одиночку. Стала ли Россия страной слабых мужчин?
Стало известно о таинственном исчезновении модели в Москве
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
Ленобласть вошла в тройку лидеров по качеству образования
Все материалы
Мир
Мексика полностью легализует марихуану
Чеченцев осудили за попытку заставить женщин в Европе жить по шариату
Бабушка испугалась за внука-наркомана и сдала полиции банду мафиози
«Данные о радиации скрывали»
10 лет назад цунами разрушило японскую АЭС «Фукусима». Что происходит сегодня на месте катастрофы?
Дания запретила вакцину AstraZeneca из-за смертельно опасных побочных эффектов
Названы последствия крупнейшей ядерной катастрофы XXI века
 
Все материалы
Бывший СССР
Глава КГБ Белоруссии рассказал о предотвращении терактов против чиновников
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
️Глава КГБ Белоруссии рассказал о трех сценариях планируемых протестов
«Преемник — свой человек»
Самую закрытую страну бывшего СССР ждут большие перемены. Глава Туркмении готовится передать власть
Более половины украинских врачей отказались прививаться индийской вакциной
В партии Медведчука прокомментировали его допрос СБУ по делу о госизмене
«Мы совершили все возможные ошибки»
Все больше армян присоединяются к военным, требуя отставки Пашиняна. Почему он не намерен уходить?
Все материалы
Экономика
Путин объяснил критику правительства уровнем роста цен
Путин признал 2020 год худшим для экономики в послевоенное время
В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин
Женская доля
Мировая экономика ежегодно теряет триллионы долларов из-за мужчин. Как женщины исправят ситуацию?
«Тинькофф» внедрил своего голосового ассистента Олега в ClubHouse
Год изобилия
Российский агропром показал рост на фоне сокращения экономики
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыты подробности контртеррористической операции в Махачкале
Михаил ХачатурянНа убитого сестрами Хачатурян отца завели уголовное дело
Его заподозрили в сексуальном насилии над дочерьми
В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции
Африканец попался ФСБ при попытке провезти соотечественников в Россию
На убитого дочерьми Михаила Хачатуряна завели уголовное дело
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Все материалы
Наука и техника
Цвет войны
Оккупированная Украина глазами гитлеровских солдат. Редкие снимки времен Второй мировой
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Девушка-боец MMA Ванзант снялась в леопардовом бикини
Киберспортсмены на награждении«Здесь крутятся большие деньги»
Миллионы призовых, зрелищные турниры и толпы фанатов. Как компьютерные игры стали прибыльным спортом
Российский боец MMA и соратник Яна обвинил Стерлинга в притворстве
«Выучи чертовы правила!»
Петр Ян совершил роковую ошибку. Один неверный удар лишил его пояса чемпиона
«Челси» обыграл «Эвертон» и закрепился на четвертом месте в АПЛ
В сети появилось видео поражения «Зенита» от «Рубина»
Алена Косторная и Этери Тутберидзе«Ей надо на всю страну извиниться»
Косторная уходила от Тутберидзе со скандалом, а теперь возвращается. Чего ей не хватило у Плющенко?
Все материалы
Культура
Мэттью Макконахи подумает над выдвижением в губернаторы Техаса
Сами-то местные?
Манижа поедет на «Евровидение» с песней про сильных русских женщин. За что ее возненавидели россияне?
Адель отказалась выплачивать бывшему мужу алименты
Партнерский материал
Совсем опопсели
Кто получит «Грэмми» в 2021 году и кто заслуживает премию на самом деле
Во Владимире похоронили писательницу Татьяну Полякову
На максималках
Откровенные клипы, вопли и оглушающие басы: как звучит гиперпоп и почему это «музыка будущего»
Раскрыта дата выхода последнего фильма с Джонни Деппом
Все материалы
Интернет и СМИ
Бывший участник «Дома-2» упрекнул Бузову в пьянстве
В России призвали «показать зубы» Twitter
В России впервые замедлили социальную сеть. Под удар попал Twitter
Роскомнадзор ограничил работу Twitter. После этого у россиян начались проблемы с интернетом
Бузова и Бородина стали ведущими нового шоу
«Возрождение русской культуры пытался пресечь КГБ»
Ее спасали Листьев и Черномырдин. Как «Играй, гармонь!» продержалась на телевидении 35 лет?
Актер «Кривого зеркала» рассказал о трудностях восстановления после коронавируса
«Все только и делают, что хвалят себя»
Маск зовет на разговор Путина, Соловьева банят биониклы: что не так с нашумевшей соцсетью Clubhouse?
Все материалы
Ценности
«Это женский инстинкт самосохранения»
Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
«Почему я не сделала этого раньше?»
Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
«Мы были принципиально неверны друг другу»
Как советская школьница сбежала в США, стала моделью и вышла замуж за знаменитого писателя
Все прозрачно
Мужчины в юбках, голая грудь и русский дух: как прошли Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Внезапное нападение акулы на рыбака попало на видео
Дана Линн Додд (Лаванда Доу)Девушка с идеальной улыбкой
Полиция 12 лет не могла раскрыть дело убитой в лесу девушки. В сети сделали это за два месяца
Любитель лотерей дважды стал долларовым миллионером и назвал выигрышное число
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье
Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Ученые показали уникальные кадры вскармливания нерпят сразу тремя самками
Женщина лишилась девственности на пятом месяце беременности
Все материалы
Представлен электрический мотоцикл Aurus
Самый роскошный Jeep: изучаем рамные Wagoneer и Grand Wagoneer
Изучаем соперника Cadillac Escalade от Jeep – представлена первая модель с приставкой «премиум»
У Tesla Cybertruck появился ещё один конкурент
Мал, удал и дорог: удивляемся цене Мерседеса GLA
Четыре редактора «Мотора» делятся мнением о самом маленьком кроссовере с трехлучевой звездой
В России стартовали продажи нового Renault Duster
Физике тут не место: что такое «монстр-трак»?
Погружаемся в мир сверхмощных машин-каскадеров весом в две легковушки и на огромных колесах
Volkswagen раскрыл название самого большого кроссовера
Все материалы
Дом
Россиянку убило снегом
Между нами тает лед
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за глобального потепления
Мишустин поручил разработать предложения по льготной ипотеке
Москвич снес несущую стену и лишился квартиры
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы