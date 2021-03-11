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В России за сутки умерли 459 пациентов с коронавирусом

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за сутки скончались 459 пациентов с коронавирусом. За время эпидемии погибли более 90 тысяч зараженных в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве зафиксированы 54 смерти, в Петербурге 40 умерших, в Подмосковье 28 погибших.

В целом по России за последние 24 часа выявлено 9270 случаев инфицирования. В ходе пандемии в стране инфекция была подтверждена у 4,3 миллиона жителей. Почти четыре миллиона поправились, в том числе 14 тысяч — за прошедший день.

В 2021 году антирекорд по суточной смертности от COVID-19 был зафиксирован 21 января, когда умерли 612 человек.

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