Мексика полностью легализует марихуану

Палата депутатов Конгресса (нижняя палата парламента) Мексики одобрила законопроект, разрешающий использование каннабиса в рекреационных целях. Об этом сообщает BBC News.

Документ поддержали 316 депутатов, против высказались 129 законодателей. Он разрешает совершеннолетним жителям страны хранить до 28 граммов марихуаны, а также выращивать до восьми растений для личного пользования. В настоящее время незаконно иметь при себе более 5 граммов.

Для вступления закона о легализации в силу документ еще должен рассмотреть и одобрить сенат. В то же время слушания в верхней палате практически гарантировано пройдут успешно: в ноябре 2020-го она уже голосовала за законопроект. Новое одобрение стало необходимо после ряда доработок. После этого документ подпишет глава государства.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отмечал, что с помощью регулирования обращения каннабиса администрация рассчитывает подорвать деятельность могущественных наркокартелей.

Мексика станет третьим государством в мире после Уругвая и Канады, разрешившим каннабис для рекреационного использования на всей своей территории. При этом рыночные возможности страны в этой сфере окажутся значительно шире за счет большой численности населения. BBC News отмечает, что это уже привлекло ряд компаний из Канады и Калифорнии, занимающихся выращиванием марихуаны. Использование марихуаны в медицинских целях в Мексике разрешено с 2017 года.