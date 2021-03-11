Генерал ВСУ рассказал о возвращении сбежавших из Крыма украинцев

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос рассказал, почему украинцы, которые сбежали из Крыма и Донбасса, были вынуждены вернуться обратно. Своим мнением военный поделился в ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения», его цитирует РИА Новости.

«Давайте вспомним, какое количество людей, которые сначала выехали с "оккупированных территорий", потом вернулись обратно. Почему это произошло? Потому что люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда», — пояснил генерал.

Он также привел в пример офицеров военно-морских сил. По словам Кривоноса, на Украине их никто не ждал и не поддерживал, им было негде жить, именно поэтому они были вынуждены вернуться обратно в Крым.

Ранее украинский политолог Алексей Голобуцкий заявил, что потеря Крыма была неизбежна. Он отметил, что Киев ничего не сделал для того, чтобы полуостров можно было считать украинским.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.