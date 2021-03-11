Россия
 
Последние новости
В США назвали «убийцу» российских «Ониксов»
Гордон анонсировал способный «взорвать» общество фильм о «вагнеровцах»
Дочь Трампа раздала американцам сотни коробок еды
Сотрудники ФСБ увезли председателя суда в наручниках с рабочего места
США пообещали помогать Украине
Россию обвинили в дестабилизации Южной Америки
Американцы перестали считать Россию главной угрозой и усмотрели ее в Китае
США пригрозили новыми санкциями против «Северного потока-2»
Дом Скрипаля в Солсбери выставят на продажу
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы наиболее уязвимые перед коронавирусом группы россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Наиболее уязвимы перед коронавирусом россияне с ВИЧ и люди с пересаженными органами, принимающие препараты для подавления иммунитета. Эти группы назвал член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов в интервью «Ленте.ру».

По его словам, если коронавирусом заражается человек с «проблемами иммунной системы», то он болеет не 7-10 дней, а несколько месяцев. Этим объясняется появление новых штаммов COVID-19. Нетесов считает, что мутации, ускользающие от иммунитета, накапливаются в организме долго болеющего человека.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал группы людей, в организме которых с наибольшей вероятностью могут появиться новые штаммы коронавируса. По его словам, в большинстве случаев мутации вируса образуются в организмах пациентов с хроническими болезнями, аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. Он также объяснил это сохранением вируса в организме на протяжении долгого времени.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
Врач назвал способный справиться с COVID-19 препарат
В России назвали три причины невосприимчивости к коронавирусу