В России назвали три причины невосприимчивости к коронавирусу

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал три причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу. По его словам, они могут не заболевать COVID-19, так как уже переболели другим коронавирусом, недавно перенесли вирусную инфекцию или имеют местный иммунитет. Об этом он рассказал РИА Новости.

Инфекционист напомнил, что антитела — маркер, показывающий, что организм встречался с возбудителем болезни. При этом часть людей не восприимчива к ряду заболеваний, например, к ВИЧ. При этом в случае с коронавирусом таких людей оказывается больше.

По словам Вознесенского, однозначные выводы о причине невосприимчивости делать еще рано, и этот вопрос находится на этапе научной дискуссии. Тем не менее специалисты наметили несколько версий. Одна из них — перенесенный эпизод заболевания, вызванного другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета.

Другая версия явления — вирусная инфекция в анамнезе, вследствие чего у человека поднялся уровень интерферонов. Если защитных белков выработалось большое количество, восприимчивость к вирусным инфекциям снижается. Третья версия говорит о возможном существовании иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.

Ранее американские ученые нашли причины невосприимчивости определенной категории граждан к коронавирусу. По их мнению, иммунный ответ на SARS-CoV-2 может зависеть от истории предыдущих встреч с вирусами каждого конкретного человека.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки возросло на 16 474 — это новый минимум с октября. Общее количество инфицированных достигло 3 901 204. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 74 684 человека с подтвержденным диагнозом.