Турист совершил суицид в аэропорту после полученного отказа о посадке на рейс

Турист из Великобритании совершил суицид в аэропорту Турции после того, как получил отказ в посадке на рейс. Об этом пишет Mirror.

Уточняется, что 44-летнего гражданина Великобритании Стюарта Токама (Stuart Tokam) не пустили на обратный рейс в родную страну, поскольку сотрудники авиакомпании посчитали, что мужчина был слишком пьян. Позже Токам был найден мертвым в аэропорту.

В токсикологическом отчете указано, что в крови Токама обнаружена доза алкоголя, в два раза превышающая норму. Также были найдены следы метамфитамина и диазепама — лекарств, которые были выписаны Токаму, так как мужчина страдал психическим расстройством.

Тем не менее при повторном вскрытии судебно-медицинский патолог Вирджиния Фицпатрик-Суоллоу (Virginia Fitzpatrick-Swallow) отметила, что уровень алкоголя и наркотиков был «вне пределов смертельного исхода». Доктор также не обнаружила никаких следов связывания или синяков на шее, как и признаков другой болезни, которая могла бы привести к смерти.

«С чисто патологической точки зрения я не могу рассматривать суицид как причину смерти. Зарегистрированная причина смерти не установлена», — заключила Фицпатрик-Суоллоу.

Несмотря на то что инцидент произошел в 2020 году, власти Турции до сих пор не предоставили никаких документов семье туриста или следствию. Расследующий причины смерти Токама коронер Грэм Ирвинг (Graeme Irving) заявил, что полагается на дипломатическое давление Министерства иностранных дел Великобритании, чтобы получить необходимую информацию. Следствие временно приостановлено.

Ранее в марте сообщалось о смерти британского банкира при странных обстоятельствах во время катания на каяке. Мужчина отправился на морскую прогулку неподалеку от Кейптауна, однако обратно так и не вернулся. Позже спасатели обнаружили его тело в спасательном жилете, прикрепленное к судну страховочным тросом.