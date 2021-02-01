Молодая учительница умерла в походе при загадочных обстоятельствах

В Австралии молодая учительница умерла во время горного похода при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 января, в национальном парке Бэррон-Гордж в штате Квинсленд. Тело 31-летней Эмили Хатчинсон (Emily Hutchinson) было доставлено в одну из местных больниц с территории водопада Стоуни-Крик.

Представители правоохранительных органов совершили несколько облетов парка на вертолете, прежде чем смогли обнаружить преподавательницу. Согласно информации полиции, женщина получила серьезную травму головы, предположительно, в результате падения либо ударов камнями.

20 января сообщалось, что неизвестный турист умер при невыясненных обстоятельствах. 36-летний мужчина приехал в Австрию и работал лыжным инструктором, а также гидом. Зимой путешественник по неизвестным причинам пошел в поход и пытался проникнуть в горную хижину Саротла-Хютт на высоте около 1600 метров в поисках еды и убежища.