Россиянам отказались отключать домашний интернет

Ряд крупных российских интернет-провайдеров продолжили оказывать россиянам услуги доступа в домашний интернет, несмотря на окончание 11 марта разрешений на использование необходимых для этого частот, пишет РБК.

Компании просили Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) продлить срок действия разрешений, но комиссия не успела рассмотреть вопрос до момента наступления дедлайна. Однако, как пояснили изданию источники, те отказались приостанавливать работу, несмотря на завершение срока действия разрешений.

Представитель «Ростелекома» рассказал, что компания находится в контакте с регулятором и обсуждает ситуацию. В пресс-службе «МегаФона» сообщили, что «вопрос с непродлением лицензий продолжает оставаться открытым», в представитель «ВымпелКома» пояснил, что они находятся а процессе консультаций по сложившейся ситуации.

Только представитель «ЭР-Телеком Холдинга» сообщил, что компания временно прекратила использование частот из-за окончания действия выданных ранее разрешений. При этом у пользователей сохранился доступ в интернет, поскольку компания заранее реализовала альтернативные технологические решения.

5 марта сообщалось, что у части россиян в ближайшее время отключат домашний интернет. Ситуацию объясняли тем, что выданное 10 марта 2011 года разрешение имеет ограничение по длительности и действует в течение десяти лет. Участники рынка рассказали, что решение о продлении не получалось утвердить из-за отсутствия заседания ГКРЧ в начале 2021 года.

Директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России Андрей Канцуров пообещал, что власти продлят операторам связи разрешения на использование частот для домашнего интернета и что доступ в сеть сохранится.