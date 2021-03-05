У части россиян отключат домашний интернет

У части россиян, которые являются клиентами домашнего интернета, в ближайшие дни отключат связь. Как сообщает РБК, скорые проблемы с доступом в сеть связаны с прекращением действия разрешений.

В результате компании 11 марта должны будут выключить передатчики. В этом диапазоне работают в том числе компании, входящие в группу Freshtel («дочка» «Ростелекома»), оператор Golden Telecom (объединился с «ВымпелКомом»), «Неоспринт» («дочка» «МегаФона»), «Престиж-Интернет» (был присоединен к «ЭР-Телеком Холдингу»).

Несколько участников рынка отметили, что речь идет о разрешении Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц. С 10 марта 2011 года компании на 10 лет получили возможность использовать их для предоставления доступа в интернет.

Представитель «Ростелекома» сообщил, что компания рассчитывала на продление лицензий, так как подала заявку. «Коллизия в том, что ГКРЧ не собиралась с прошлого года, и просто нет заседания, на котором можно принять решение», — уточнил он.

Источник, близкий к ГКРЧ, сообщил, что операторы обсуждали продление срока, а также намеревались вновь затронуть тему на первом заседании ГКРЧ в 2021 году, однако мероприятие до сих пор не состоялось.