Власти пообещали сохранить россиянам домашний интернет

Российские власти продлят операторам связи разрешения на использование частот для домашнего интернета у граждан. С обещанием о сохранении доступа в сеть выступил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России Андрей Канцуров, передает РИА Новости.

По словам чиновника, Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в ближайшее время продлит возможность использования частот 3,4-3,6 ГГц для выхода в интернет. «Российские абоненты не останутся без домашнего интернета», — подчеркнул Канцуров.

Он добавил, что заседание Госкомиссии состоится, и там решение о продлении и будет принято. Директор департамента Минцифры уточнил, что операторы связи в настоящее время могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять выход в интернет.

Ранее сообщалось, что части россиян, которые являются клиентами домашнего интернета, с 11 марта отключат связь. Ситуацию объясняли тем, что выданное 10 марта 2011 года разрешение имеет ограничение по длительности и действует в течение десяти лет. Участники рынка рассказали, что решение о продлении не получалось утвердить из-за отсутствия заседания ГКРЧ в начале 2021 года.