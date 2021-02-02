Россиянам рассказали о воровстве интернета

Падение скорости домашнего интернета может свидетельствовать о подключении к сети посторонних. Об этом в разговоре с «Российской газетой» рассказал директор центра решений безопасности ПО компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов.

«Убедиться в несанкционированном доступе поможет панель администрирования», — уточнил автор. Для этого нужно зайти в веб-интерфейс роутера — обычно по стандартному адресу 192.168.1.1 или 192.168.0.1. Если пользователь не менял настроек сетевого оборудования, то логин и пароль будут admin и admin. Затем следует найти перечень выданных маршрутизатором IP-адресов и MAC-адресов, в котором можно обнаружить неизвестные устройства.

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«Если среди них есть посторонние адреса, следует поменять пароль от роутера и удостовериться, что в параметрах безопасности сети включено шифрование», — подчеркнул эксперт. В противном случае неизвестный может пользоваться чужой Wi-Fi-сетью, воровать интернет и даже завладеть личными данными пользователя.

Как правило, злоумышленники могут подключиться к сети двумя способами — подбором пароля и с помощью уязвимостей в ПО роутера. Эксперт рекомендовал сразу же после настройки сети устанавливать сложные пароли, не использовать популярные связки, типа 12345, password, qwerty, admin. Также Чернов посоветовал регулярно обновлять ПО роутера, так как новые патчи могут закрыть существующие дыры в системе.

Ранее российские эксперты заявили, что время суток не влияет на безопасность роутера, поскольку атаку осуществляют роботы, а «они не работают по дням недели и рабочим часам». Если у пользователя есть опасения, что его могут взломать, следует установить на свой маршрутизатор сложный пароль и включить шифрование.