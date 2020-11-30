Раскрыто правильное расположение роутера в квартире

Эксперт «Роскачества» Сергей Кузьменко раскрыл, как максимально увеличить скорость домашнего интернета. Об этом сообщает «Российская газета».

Специалист заметил, что работе Wi-Fi-роутера могут мешать физические препятствия, например, стены. В этой связи Сергей Кузьменко рекомендовал устанавливать устройство для передачи данных правильно, например, в середине квартиры. Не рекомендуется ставить роутер на пол и заслонять его крупной мебелью.

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Также устройство необходимо размещать на расстоянии от других девайсов — например, радиотелефонов или микроволновых печей. Это связано с тем, что другие электроприборы могут быть источником радиочастотных шумов и магнитных полей, что может нарушить передачу данных. Кузьменко подытожил, что роутер точно не стоить располагать на кухне.

Кроме того, эксперт «Роскачества» посоветовал не ставить Wi-Fi-роутер рядом с источниками тепла, например, радиатором отопления. «Как и любой другой электроприбор, роутер во время своей работы генерирует тепло, это нормальный процесс», — заметил специалист. Необходимо оставить открытыми вентиляционные отверстия на корпусе устройства для его правильного охлаждения.

В заключении Сергей Кузьменко отметил, что владельцы квартир с большой площадью должны задуматься о покупке повторителя беспроводноо сигнала (репитера). Данный девайс позволит расширить покрытие Wi-Fi-сигнала в доме.

Весной специалисты The Conversation рассказали, каким образом можно увеличить скорость домашнего интернета. Эксперты рекомендовали переключить роутер на передачу сигнала на частоте до 5 гигагерц, разместить сетевое оборудование подальше от бытовых приборов и проверить компьютер на наличие вирусов.