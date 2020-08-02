Россиянам назвали опасность общественного Wi-Fi

Эксперты в беседе с РИА Новости назвали россиянам сайты, которые опасно посещать через общественный Wi-Fi.

Так, по словам консультанта Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Глеба Карманова, необходимо понимать, что злоумышленники могут перехватить и проанализировать данные в текущей сессии. Поэтому пользователям рекомендуют не авторизироваться и не регистрироваться на сайтах, где может быть критическая информация для них.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев рекомендовал не проверять почту через публичный Wi-Fi. Кроме того, не стоит вводить свои учетные данные в сервисах и приложениях, в том числе и в мобильном банке. Не стоит делать онлайн-покупки и вводить логины и пароли от разных сервисов и социальных сетей.

Как пояснил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов, общественные сети Wi-Fi обычно не шифруют трафик. Это означает, что злоумышленники могут заполучить персональные данные пользователя, если подключатся к той же точке доступа.

Ранее эксперты сообщили, что любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность. В таком случае не поможет даже самый сложный пароль, ведь на роутер можно установить вредоносные программы. Хакеры могут подменять сайты, контент, считывать персональные данные, логины, пароли и личные файлы. Когда пользователь будет вводить свои личные данные на таком сайте, они окажутся у злоумышленников.