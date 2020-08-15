Названо неподходящее место для Wi-Fi-роутера в квартире

Домашний Wi-Fi-роутер, от которого исходит электромагнитное излучение, можно переместить подальше от спального места или вовсе выключать на ночь. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

По его словам, как и любое электрическое устройство, роутер излучает определенные волны. Однако сильно опасаться этого не стоит, так как излучение исходит и от электрического чайника. Он также отметил, что сами Wi-Fi волны считаются безвредными для человеческого организма.

Ранее эколог-эксперт Антон Ястребцев рассказал, что вред от использования микроволновых печей сильно преувеличен. Специалист объяснил, что популярное мнение о том, что в СВЧ-печи продукт подвергается воздействию облучения, является лишь мифом. По его словам, внутри печи вырабатывается электромагнитное излучение высокой частоты, которое не оставляет никаких следов на пище.