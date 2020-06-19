Развеян популярный миф о микроволновках

Вред от использования микроволновых печей сильно преувеличен. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог-эксперт Антон Ястребцев.

Специалист объяснил, что популярное мнение о том, что в СВЧ-печи продукт подвергается воздействию облучения, является лишь мифом. По его словам, внутри печи вырабатывается электромагнитное излучение высокой частоты, которое не оставляет никаких следов на пище.

Тем не менее СВЧ-печь испускает слабое электромагнитное излучение, как и любой другой электрический прибор. Поэтому, когда микроволновка включена, стоит отходить от нее на полтора-два метра.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые нельзя разогревать в микроволновой печи. Она считает, что многие продукты при нагревании теряют свои полезные свойства, а порой превращаются в яды. В частности, витамин C в микроволновке просто разрушается до безвредных компонентов, а, например, нерафинированные масла окисляются и превращаются в канцероген.

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