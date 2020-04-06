Раскрыт способ увеличения скорости интернета на карантине

Ускорить работу домашнего интернета поможет настройка роутера и запланированное пользование сетью. Об этом сообщает издание The Conversation.

Журналисты подчеркивают, что во время карантина наблюдается снижение скорости интернета, так как большая часть людей находится дома. Один из названных способов увеличения скорости заключается в перенастройке роутера для работы в многоканальном режиме. Если оборудование поддерживает передачу сигнала Wi-Fi на частоте до 5 гигагерц, то при переключении на данный режим скорость будет выше. Однако в этом случае снизится радиус покрытия Wi-Fi.

Материалы по теме Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей — самое главное о коронавирусе в России

Бытовые приборы также могут негативно влиять на сетевое оборудование. Во избежание помех эксперты советуют размещать роутер на максимально возможном расстоянии от микроволновых печей, беспроводных домашних телефонов и радионянь, которые могут использовать ту же частоту, что и интернет-маршрутизаторы. Журналисты также посоветовали проверить компьютеры и прочее оборудование на вирусы, так как вредоносные программы могут нагружать сеть и также снижать скорость интернета.

В связи с увеличением нагрузки на сети в течение дня издание посоветовало планировать использование интернета. Например, повышенная нагрузка на сети наблюдается в вечернее время, тогда как поздней ночью и ранним утром к интернету обращается минимальное количество пользователей. При ощутимом падении скорости интернета и проблемах с соединением The Conversation советует обращаться за помощью к провайдеру.

20 марта YouTube принял решение ухудшить качество публикуемых на площадке роликов, чтобы уменьшить нагрузку на интернет в странах Европейского союза. Количество пользующихся интернетом пользователей в моменте увеличилось из-за карантинного режима в связи с пандемией коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!