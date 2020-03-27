Россиян попросили воздержаться от пересылки мемов

Президент МТС Алексей Корня попросил россиян воздержаться от пересылки мемов и больших по объему видео в интернете. Обращение опубликовано на сайте компании.
Как пояснил Корня, сети передачи данных это стратегически важная инфраструктура, а пропускная способность сетей ограничена. Поэтому для того, чтобы снизить нагрузки на них, многие мировые платформы уже понизили качество видео.
В связи с этим Корня призвал к осознанному обращению с контентом в сети. В частности, он посоветовал воздержаться от пересылки больших по объему видео десяткам контактов. Рост их числа в прогрессии создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов, объяснил президент компании.
«Мемы и хорошее настроение — это важно, но сейчас к потреблению контента в сетях нужно подойти ответственно!» — заключил Корня.
Ранее видеосервис YouTube принял решение ухудшить качество роликов, публикуемых на сайте, чтобы уменьшить нагрузку на интернет в странах Европейского союза.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения