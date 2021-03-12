Норвежский медработник отреагировал на слова Вяльбе о лазейке для побед

Медицинский работник Норвежской лыжной ассоциации Ойстейн Андерсен отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о лазейке, которая позволяет сборной Норвегии побеждать на стартах. Его слова приводит Dagbladet.

«Высказывание Вяльбе относительно терапевтических исключений (TUE) в сборной Норвегии не соответствует действительности», — заявил Андерсен.

Он добавил, что при состояниях, требующих срочного вмешательства, может возникнуть необходимость послать заявку на получение таких документов уже после лечения, однако такие ситуации — редкость.

9 марта Вяльбе заявила, что сборная Норвегии тренируется на равных с российской командой, однако терапевтические исключения дают норвежцам возможность обыгрывать остальных. Она добавила, что это «легализованное принятие допинга».

На чемпионате мира по лыжным видам спорта сборная Норвегии одержала победу в общекомандном зачете, завоевав 13 золотых медалей. Россия расположилась на пятом месте с единственным золотом, которое принес Александр Большунов.