В Казахстане упал военный самолет Ан-26

В Алматы упал военный самолет Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Ан-26, следовавший по маршруту Нур-Султан — Алматы. Об этом сообщило издание Tengrinews со ссылкой на алматинский аэропорт в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы аэропорта, на борту находилось шесть человек.

Согласно сообщению на странице аэропорта в Facebook, связь с воздушным судном пропала около 17:20 по местному времени (14:26 мск). В этот момент самолет заходил на посадку.

На место выехали аварийно-спасательные службы аэропорта. По предварительным данным, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили в управлении здравоохранения, два человека выжили, передает РИА Новости. Их госпитализировали.

Информированный источник сообщил агентству «Интерфакс», что самолет принадлежал Пограничной службе КНБ Казахстана.