Самолет ВКС России потерпел аварию при посадке и попал на видео

Самолет Ан-12 Воздушно-космических сил (ВКС) России, который летел из Хабаровска, потерпел аварию при посадке на аэродром острова Итуруп в Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО), передает РИА Новости.

Видео с поврежденным самолетом опубликовал Telegram-канал «112». По данным источника «Интерфакса», борт при посадке зацепился за бруствер (насыпь).

Экипаж и пассажиры не пострадали. «При совершении посадки после планового полета в сложных погодных условиях на аэродроме "Буревестник" у военно-транспортного самолета Ан-12 произошел подлом носовой и левой стоек шасси», — отметили в ВВО.

Для установления причин случившегося на месте работает комиссия Восточного военного округа.

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