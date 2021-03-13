Тиктокерша развенчала миф о самой уродливой рыбе

Пользовательница Tiktok по имени violet развенчала миф об уродливой рыбе-капле. Видео с ее разъяснениями опубликовано на YouTube.

Девушка утверждает, что из-за известного мема о рыбе-капле (психролюте) у многих сложилось неверное представление об этом существе. «На этом фото она довольно уродлива, — признает violet. — Можно понять, почему ее называют самой уродливой рыбой. Но дело в том, что рыба-капля выглядит совсем не так».

Can stop laughing, it's been named, officially the ugliest animal in the world 😷 the blob fish hahahaha pic.twitter.com/7r8n0I9E2i — Becky Tyson ☾☯︎ (@Beckytyson96) September 13, 2013

В качестве доказательства тиктокерша продемонстрировала снимок белорылого психролюта из Wikipedia. На нем он похож на непримечательную серую рыбу и совсем не так уродлив, как в меме. По словам девушки, причина в том, что давление в его естественной среде обитания в 120 раз выше, чем на поверхности. Психролют превращается в бесформенную каплю лишь после того, как его вытаскивают из воды.

«Если так сделать, то же самое произойдет с любым существом, — подытожила она. — Так что хватит говорить, что рыба-капля самая уродливая».

В 2013 году сообщалось, что рыба-капля стала официальным талисманом Общества охраны гадких животных. Ее признали более уродливой, чем представителей других неприятных видов, в том числе обезьяны-носача, лобковых вшей и водной лягушки озера Титикака, которую прозвали «водная мошонка».