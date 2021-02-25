Российский осужденный пел блатные песни в TikTok вместо исправительных работ

В Свердловской области задержан осужденный, который вместо исправительных работ пел блатные песни в TikTok. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Мужчина по имени Павел был осужден за грабеж: он отобрал у незнакомца мобильный телефон и был приговорен за это к исправительным работам. Однако осужденный скрылся от надзора и не проживал по адресу, указанному в его личном деле. Тогда сотрудники отдела розыска Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) нашли его в соцсетях.

Под именем девушки они познакомились с Павлом и вступили с ним в переписку. Осужденный в ней часто хвастался своей страницей в TikTok. Месяц спустя Павел и «девушка» договорились о встрече в селе Некрасово в Свердловской области — там сотрудники ФСИН задержали осужденного на автобусной остановке.

Павел уже извинился за песни в TikTok: в некоторых из них он оскорблял полицейских. Теперь его наказание в виде исправительных работ заменят на шесть месяцев колонии общего режима.