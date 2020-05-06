Будущую российскую дознавательницу отчислили из института после песни про воров

В Новосибирске планировавшую стать дознавателем студентку отчислили из Сибирского института управления за клип на песню «Воровская звезда». Об этом в среду, 6 мая, сообщает в своем Telegram-канале издание «Подъем».

Студентка юридического факультета выложила в сеть клип, где она исполняет песню о жизни «воров» и «мусоров». На фоне следственного изолятора №3 Новосибирска героиня видеоролика, осужденная за мошенничество, сетует, что «не поймут легавые единство арестантское». Исполнительница указала, что это ее первый блатной трек.

В пресс-службе филиала РАНХиГС заявили, что причиной отчисления студентки стали долги по учебе. Однако клип про воров в институте также не оценили, пояснив, что такое творчество не соответствует ценностям и традициям вуза, порочит и студентку, и всех сотрудников правоохранительных органов.

В интервью «Комсомольской правде» девушка рассказала, что за первые сутки ролик увидели несколько тысяч человек, в том числе супруг исполнительницы — сотрудник МВД и его коллеги, которым творчество начинающей шансонье понравилось.

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