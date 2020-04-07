Студентка потратила тысячи долларов на мечту стать русалкой и прославилась

Американская студентка потратила тысячи долларов на мечту стать русалкой, вдохновившись диснеевской принцессой Ариэль, и прославилась в сети. Об этом сообщает издание Metro.

Коррин Хинтон (Corrine Hinton) рассказала журналистам, что ее любовь к русалкам зародилась еще в детстве, когда она встретила в Диснейленде рыжеволосую героиню фильма «Русалочка» 1989 года. После посещения парка развлечений девушка попросила родителей подарить ей на день рождения русалочий хвост стоимостью 250 долларов.

С тех пор студентка тратит большие суммы на костюмы сказочного существа. «На сегодняшний день я потратила около трех тысяч долларов на наряды. Мой самый дорогой хвост стоил тысячу долларов», — призналась она.

По словам Хинтон, она использует свое увлечение с пользой, работая аниматором на детских праздниках. Помимо этого, героиня материала создала страницу на Facebook, посвященную любителям русалок, живущим неподалеку. Единомышленники часто проводят встречи и организовывают совместные фотосессии. Полученные кадры публикуются в Instagram-аккаунте Хинтон.

Ранее, в феврале, 24-летняя Эмбер Бриана Люк (Amber Breeana Luke) потратила 40,5 тысячи австралийских долларов (более 1,5 миллиона рублей) на татуировки, которые полностью покрывают ее тело и глаза. Благодаря своей внешности она прославилась в сети: на ее Instagram-аккаунт подписаны почти 60 тысяч человек.

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