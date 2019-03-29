Автора песни «Убить президента» посадили за наркотики

В Москве суд вынес приговор автору песни «Убить президента» Вячеславу Елисееву, признав его виновным в хранении наркотиков. Об этом «МБХ медиа» сообщила супруга осужденного Оксана Елисеева.

Музыканта осудили на три года колонии общего режима. По словам жены, суд переквалифицировал обвинение со сбыта на хранение наркотических средств.

Прокурор требовал приговорить Елисеева к 11 годам лишения свободы, уточняет «Медиазона».

Второе уголовное дело против музыканта, возбужденное за скандальную песню по статье о призывах к терроризму, все еще расследуется.

Елисеев работал юристом на заводе, входящем в структуру «Ростеха», а затем стал выступать под псевдонимом Вяча. В октябре 2018 года его задержали с тремя свертками — амфетамина, гашиша и марихуаны. Музыкант заявил, что эти наркотики он приобрел для личного употребления.

Во время следствия по делу о запрещенных веществах Елисеев стал фигурантом еще одного уголовного дела по части 1 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») из-за песни «Убить президента».

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