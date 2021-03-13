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В России за сутки выявлено 9908 новых случаев коронавируса

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за сутки выявлено 9908 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 380 525 случаев коронавируса в 85 регионах.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области. Меньше всего — в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области и Магаданской области.

Также за последние сутки умерли 475 пациентов с коронавирусом, за весь период зафиксировано 91 695 летальных исходов. Выздоровели 3 985 897 человек.

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