Глава ВОЗ посетовал на недофинансирование программы борьбы с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус посетовал на недофинансирование международной программы борьбы с коронавирусом. Его слова передает ТАСС.

Как рассказал Гебрейесус, международное партнерство ACT-Accelerator по обеспечению доступа к диагностическим средствам и препаратам от коронавируса нуждается в финансировании на сумму 22,1 миллиарда долларов. «Чем дольше сохраняется эта прореха, тем труднее это понять», — добавил он.

При этом глава ВОЗ отметил, что около 11 миллиардов долларов уже были обещаны для программы. Он также напомнил, что по оценкам Международного валютного фонда страны с высокими доходами направили на стимулирование экономики в период пандемии 13 триллионов долларов.

Международное партнерство ACT-Accelerator запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Оно направлено на обеспечение всеобщего доступа к вакцинам от COVID-19, терапевтическим средствам и тестам.