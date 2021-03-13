Умерла народная артистка России Нажиба Исханова

Народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, в котором актриса служила с 1961 года.
«Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.
Соболезнования в связи со смертью Ихсановой выразил президент республики Рустам Минниханов, сообщает РИА Новости. По его словам, артистку все запомнят как человека, который внес огромный вклад в развитие национального театрального искусства татарского народа.
Нажиба Ихсанова родилась 25 января 1938 года. В 1961 году она окончила Высшее театральное училище имени Щепкина в Москве, после чего ее приняли в труппу Татарского академического театра.
Ранее сообщалось о смерти народного артиста России, эстрадного певца Стахана Рахимова. Он скончался 12 марта в Москве, ему было 83 года. Причина смерти не уточняется.