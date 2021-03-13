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В Евросоюзе задумались о «менее воинственном подходе» к России

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Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Некоторые из самых высокопоставленных чиновников Европейского союза (ЕС) в частном порядке выступили за «менее воинственный подход» к отношениям с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, ознакомленный с обсуждениями в ходе ужина у главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Такие заявления приводят к разногласиям с некоторыми государствами-членами ЕС, которые заявляют, что действия Кремля лишь ухудшаются, отмечает Bloomberg.

Уточняется, что на встрече с Боррелем присутствовал посол ЕС в Москве Маркус Эдерер и другие высокопоставленные должностные лица. По словам источника агентства, Эдерер утверждал, что позиция ЕС в отношении России устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте, и ей необходимо двигаться дальше.

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