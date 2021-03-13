В Москве задержали участников признанной нежелательной в России организации

Полиция в Москве задержала участников форума «Муниципальная Россия», который проводила в Москве организация, признанная нежелательной в России. Об этом сообщают издания РБК и «Известия».

Правоохранители разъяснили участникам форума причину задержания, указав, что мероприятие будет прекращено, отмечают «Известия». «По факту осуществления деятельности международной или иностранной организации неправительственной, деятельность которой нежелательна на территории РФ, вы будете задержаны и доставлены в территориальные отделения для составления оперативных материалов», — сказали сотрудники полиции.

Как пишет РБК, среди задержанных Сергей Соколов, Юля Галямина, Евгений Ройзман, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза.

Информацию о задержании ряда участников мероприятия РИА Новости подтвердила член столичной ОНК Марина Литвинович.

Форум проводился при помощи зарегистрированной в Великобритании организации «Открытая Россия», которую в 2017 году генпрокуратура России признала нежелательной.