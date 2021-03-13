МВД сообщило о задержании 200 участников форума нежелательной организации

Полиция Москвы задержала около 200 участников форума проекта «Объединенных демократов». Среди доставленные в ОВД — члены зарегистрированной в Великобритании организации «Открытая Россия», которая в РФ признана нежелательной. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

По информации ведомства, в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм.

«Сотрудниками полиции противоправные действия были пресечены. В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек», — говорится в сообщении ведомства. Полицейские начали проверку.

О задержании участников форума стало известно утром 13 марта. Сообщалось, что среди задержанных Сергей Соколов, Юля Галямина, Евгений Ройзман, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза.