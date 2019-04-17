Перед госпитализацией Быков прочитал лекцию о Христе

Писатель Дмитрий Быков накануне госпитализации чувствовал себя хорошо и прочитал в Екатеринбурге лекцию «Страсти в мировой литературе» о последних днях Иисуса Христа в книгах и кинематографе. Об этом сообщает издание Znak.

Отмечается, что одним из последних, кто видел Быкова в Екатеринбурге, был бывший мэр города Евгений Ройзман. Он рассказал, что на лекцию попасть не успел, однако встретился с писателем перед его отъездом в Уфу. «Совершенно ясная голова. У него не компьютер даже, а целая цивилизация в голове, очень странно», — прокомментировал Ройзман госпитализацию Быкова.

Побывавшая на лекции писателя пресс-секретарь «Ельцин-центра» Евгения Капитонихина рассказала, что Быков был полон энергии. Ее слова подтвердил шоумен и журналист Александр Цариков. «Все выступление стоял, был бодр и убедителен вполне. Присел лишь в конце лекции, когда пришло время отвечать на вопросы из зала», — отметил он.

Дмитрию Быкову стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу, где должна была пройти лекция писателя. Он был госпитализирован в отделение нейрореанимации и впал в кому. В министерстве здравоохранения Республики Башкортостан сообщили, что состояние Быкова остается стабильно тяжелым. По словам специалистов, у писателя подозревают инсульт, однако диагноз не подтвержден.

Друг Быкова главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что никакого инсульта у писателя нет. Сообщалось также, что публицисту поставили предварительный диагноз «острое нарушение кровообращения головного мозга».

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