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Госсекретарь США оценил задержания на съезде «Объединенных демократов» в Москве

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Фото: AP Photo/Alex Brandon

Госдеп США оценил задержания участников форума проекта «Объединенных демократов», среди которых были члены зарегистрированной в Великобритании организации «Открытая Россия», признанной в России нежелательной. В своем аккаунте в Twitter госсекретарь Энтони Блинкен призвал «положить конец преследованию» тех, кого он назвал «независимыми голосами», передает ТАСС.

«Сегодня российские власти на сомнительных основаниях задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в числе которых активисты Владимир Кара-Мурза и Юлия Галямина», — написал он Блинкен осудил задержания.

13 марта в Главном управлении МВД России по Москве сообщили о задержании порядка 200 участников форума проекта «Объединенных демократов». По информации ведомства, в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм.

Отмечалось, что среди задержанных Сергей Соколов, Юля Галямина, Евгений Ройзман, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза.

Предыстория: МВД сообщило о задержании 200 участников форума нежелательной организации
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